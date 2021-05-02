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Высшая лига чемпионата Беларуси по мини-футболу

02.05.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Лидер сезона - оршанский "Витэн" едва не теряет очки в 22-м туре чемпионата Беларуси. Команда Алексея Попова, выигрывая после первого тайма 3:0, благодаря дублю Олега Еремина и точному удару Артема Козела в концовке поединка играла вничью в Гомеле с местным ВРЗ 4:4, но за 85 секунд до финальной сирены оршанцы сумели выйти вперед, а Раговик поставил точку в игре - 6:4.

 
Теги: Гомель
 
 
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Лидер сезона - оршанский "Витэн" едва не теряет очки в 22-м туре чемпионата Беларуси. Команда Алексея Попова, выигрывая после первого тайма 3:0, благодаря дублю Олега...
 
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