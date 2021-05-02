Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 май – Sputnik. Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл третью гонку сезона "Формулы-1", которая прошла в воскресенье на португальском автодроме в Портимао.

Семикратный чемпион мира стартовал вторым, позади своего напарника Валттери Боттаса, выигравшего субботнюю квалификацию, однако спустя некоторое время вырвался вперед. Борьбу "серебристым" навязать смогли только гонщики Red Bull Racing, но Хэмилтон в итоге удержал первую позицию.

Второе место – у пилота "газировок" Макса Ферстаппена, итоговое место Боттаса – только третье.

В очковой зоне также финишировали: Серхио Перес (RBR), Ландо Норрис (McLaren), Шарль Леклер (Ferrari), Эстебан Окон и Фернандо Алонсо (оба Alpine), Даниэль Риккардо (McLaren) и Пьер Гасли (AlphaTauri).

Очко за лучший круг на этот раз заработал Боттас, хотя изначально его отдали Ферстаппену, но затем оштрафовали нидерландца за нарушение границ в повороте.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин по итогам финишировал последним, а его напарнику Мику Шумахеру в конце удалось обогнать Николаса Латифи на Williams, и немец закончил гонку 17-м.

Следующий этап сезона пройдет 9 мая в Испании. Ближайшая гонка сезона пройдет 9 мая в Испании.