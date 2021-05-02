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Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото ЧЕ по прыжкам на батуте в Сочи

02.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олег Рябцев - чемпион Европы по прыжкам на батуте. Континентальный форум завершился сегодня в Сочи. Серебро турнира досталось еще одному белорусу Владиславу Гончарову. Среди юниоров на вторую ступень пьедестала почета взошел Станислав Яскевич. В синхронных прыжках чемпионами Старого Света стали Гончаров и Рябцев, серебро досталось Екатерине Ершовой и Виктории Куйдан. У юниоров золото выиграли Даниил Пшенко и Иван Мельников, а также Мария Сергеева и Виолетта Бардиловская. Кроме того, бронзу завоевал Владислав Ласницкий, который выступает на акробатической дорожке. 

 
 
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Олег Рябцев - чемпион Европы по прыжкам на батуте. Континентальный форум завершился сегодня в Сочи. Серебро турнира досталось еще одному белорусу Владиславу...
 
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