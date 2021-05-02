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Рекорд "Индианы" в НБА
02.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В НБА минувшей ночью случилось историческое достижение - "Индиана" одержала самую крупную гостевую победу в истории лиги, на выезде разгромив "Оклахому" 152:95. Предыдущий рекорд принадлежал "Бостону", который в 2018 году на выезде разбил "Чикаго" со счетом 133:77. +57 в исполнении "Индианы" - это самая большая разница в счете за последние 25 лет в НБА.
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В НБА минувшей ночью случилось историческое достижение - "Индиана" одержала самую крупную гостевую победу в истории лиги, на выезде разгромив "Оклахому" 152:95....
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