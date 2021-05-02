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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

02.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко не испытала особых проблем в матче с Дарьей Касаткиной и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 в пользу белоруски. Теперь Соболенко в ожидании своей соперницы по следующему раунду, которой может стать Виктория Азаренко, конечно, если переиграет американку  Джессику Пегулу. 

 
 
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Арина Соболенко не испытала особых проблем в матче с Дарьей Касаткиной и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и...
 
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