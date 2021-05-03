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Шуневич уходит из хоккейного "Динамо"

03.05.2021 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая - Sputnik. Срок действия трудового договора клуба с генеральным директором ХК "Динамо" Игорем Шуневичем истек, говорится на официальном сайте "зубров".

"К роли директора минского "Динамо" Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера", – говорится на официальном сайте "зубров".

Председатель ФХБ и глава Наблюдательного совета "Динамо" Дмитрий Басков на прощание пожелал Шуневичу "успехов в любой сфере, какую бы он для себя не избрал".

Шуневич в "Динамо"

Игорь Шуневич занимал должность наблюдательного совета "Динамо" с 2014 года по сентябрь 2020-го. В состав совета входят должностные лица, чей статус, административный ресурс и авторитет в белорусском хоккее позволяют в рабочем порядке и в форме плановых заседаний рассматривать и решать на коллегиальной основе наиболее значимые вопросы развития организации. 

© Photo : ФХРБ
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Председатель наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба. Шуневича на этом посту сменил Дмитрий Басков, сам Шуневич стал гендиректором. Тогда сообщалось, что стратегия по привлечению молодых талантливых игроков в "Динамо" и становлению клуба как ресурсной базы для национальной команды будет продолжена.

С членами и главой наблюдательного совета в клубе согласовывают односторонние контракты игроков и главного тренера, а также порядок расторжения контрактов, проведение крупных сделок и иные вопросы. Совет призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функции.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в хоккейном клубе занимал пост гендиректора, а ранее возглавлял наблюдательный совет "Динамо".
 
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