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Игорь Шуневич покидает пост гендиректора минского "Динамо"
03.05.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского "Динамо". Причина данного решения - истечение срока действия трудового договора клуба с руководителем.Подписывайтесь на Telegram-канал
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Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского "Динамо". Причина данного решения - истечение срока действия трудового договора клуба с руководителем....
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