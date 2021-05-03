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Рубрика "Матчбол" об игровых видах спорта
03.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Солигорский "Шахтер" и в этом году никому не собирается отдавать свой чемпионский титул, который завоевал в напряженной борьбе. После семи туров футбольного первенства клуб с сев
В рубрике "Матчбол" обратимся к другим игровым видам спорта (видео).
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Солигорский "Шахтер" и в этом году никому не собирается отдавать свой чемпионский титул, который завоевал в напряженной борьбе. После семи туров футбольного...
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