Источник материала: БT

"Челси" дома одолел "Реал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 2:0. Мячи забили Тимо Вернер и Мейсон Маунт. Таким образом, лондонцы переиграли мадридцев по сумме встреч 3:1 и 29 мая сразятся за титул с "Манчестер Сити" на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Заметим, наставник Челси Томас Тухель стал первым тренером, который вышел во второй финал подряд с разными командами.







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