ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Челси"

06.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Челси" дома одолел "Реал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 2:0. Мячи забили Тимо Вернер и Мейсон Маунт. Таким образом, лондонцы переиграли мадридцев по сумме встреч 3:1 и 29 мая сразятся за титул с "Манчестер Сити" на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Заметим, наставник Челси Томас Тухель стал первым тренером, который вышел во второй финал подряд с разными командами. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Челси" дома одолел "Реал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 2:0. Мячи забили Тимо Вернер и Мейсон Маунт. Таким образом, лондонцы переиграли мадридцев по сумме...
 
Новости дня
Новости спорта
 
А.Соболенко поспорит с А.Павлюченковой за выход в финал на турнире в Мадриде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by