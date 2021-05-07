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"Вильярреал" борется с гегемонией английских команд в еврокубках

07.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Испанский "Вильярреал" - единственный клуб в Старом Свете, который воспротивился превращению финальных матчей европейских кубков в чемпионат Англии - желтая "подводная лодка" накануне обыграла "Арсенал" по сумме двух матчей и сыграет в решающем поединке Лиги Европы против клуба "Манчестер Юнайтед" 26 мая в Гданьске. На кадрах из самолета, который доставляет команду домой, видно, что празднование не обошлось без алкогольных напитков. Тренерский штаб и руководство клуба смотрели на этот факт снисходительно. Ведь это лучшее достижение "Вильярреала" за 24 года.


 
 
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Испанский "Вильярреал" - единственный клуб в Старом Свете, который воспротивился превращению финальных матчей европейских кубков в чемпионат Англии - желтая...
 
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