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Испанский "Вильярреал" - единственный клуб в Старом Свете, который воспротивился превращению финальных матчей европейских кубков в чемпионат Англии - желтая "подводная лодка" накануне обыграла "Арсенал" по сумме двух матчей и сыграет в решающем поединке Лиги Европы против клуба "Манчестер Юнайтед" 26 мая в Гданьске. На кадрах из самолета, который доставляет команду домой, видно, что празднование не обошлось без алкогольных напитков. Тренерский штаб и руководство клуба смотрели на этот факт снисходительно. Ведь это лучшее достижение "Вильярреала" за 24 года.