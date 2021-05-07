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Сборная Беларуси по волейболу начинает отбор на Евро-2021
07.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Шесть шагов до чемпионата Европы. Мужская сборная Беларуси сегодня стартует в континентальной квалификации. В Венгрии в 17 часов нашу команду ждет поединок против Португалии. Трансляцию будет вести телеканал
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Шесть шагов до чемпионата Европы. Мужская сборная Беларуси сегодня стартует в континентальной квалификации. В Венгрии в 17 часов нашу команду ждет поединок против...
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