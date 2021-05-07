﻿ Сборная Беларуси по волейболу начинает отбор на Евро-2021. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси по волейболу начинает отбор на Евро-2021

07.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Шесть шагов до чемпионата Европы. Мужская сборная Беларуси сегодня стартует в континентальной квалификации. В Венгрии в 17 часов нашу команду ждет поединок против Португалии. Трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Вместе с белорусами и португальцами в квартете собрались Норвегия и Венгрия. По условиям мудреного двухкругового турнира, первые три матча наша дружина проведет в Венгрии, еще три матча примет Португалия. На Евро квалифицируются две лучшие команды квартета. 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть шагов до чемпионата Европы. Мужская сборная Беларуси сегодня стартует в континентальной квалификации. В Венгрии в 17 часов нашу команду ждет поединок против...
 
Новости дня
Новости спорта
 
У "Динамо" новый вратарь – Рыбар: ловись, победа, большая и маленькая!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by