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"Мешков Брест" и минский СКА победили в матчах гандбольного чемпионата Беларуси
08.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Лидеры женского чемпионата также выиграли свои очередные встречи. В Минске гандболистки "БНТУ-БелАЗ" взяли верх над брестским клубом "Виктория-Берестье" 41:31 (21:16).
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Лидеры женского чемпионата также выиграли свои очередные встречи. В Минске гандболистки "БНТУ-БелАЗ" взяли верх над брестским клубом "Виктория-Берестье" 41:31 (21:16). ...
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