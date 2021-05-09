ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чистая тактика: Ферстаппен упустил победу в Испании

09.05.2021 17:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Британской гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Формулы-1", которая прошла в воскресенье на испанской трассе в Барселоне, передает Sputnik.

Накануне Хэмилтон стал обладателем сотого поула в карьере, однако Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, квалифицировавшийся вторым, в воскресной гонке сразу вырвался в лидеры. Удерживал первое место нидерландский гонщик почти до самого финиша, однако стратеги "газировок" подвели – тактика с одним пит-стопом оказалась проигрышной – на финальном отрезке Ферстаппен на изношенных шинах не смог противостоять семикратному чемпиону.

В итоге пилот из Нидерландов стал вторым, третьим финишировал еще один гонщик Mercedes – финн Валттери Боттас.

Очки в гонке также заработали: Шарль Леклер (Ferrari), Серхио Перес (RBR,) Даниэль Риккардо (McLaren), Карлос Сайнс (Ferrari), Ландо Норрис (McLaren), Эстебан Окон (Alpine) и Пьер Гасли (AlphaTauri).

Еще одно, "утешительное" очко, досталось Ферстаппену за лучший круг в гонке.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин в Испании финишировал последним – на 19-м месте. Его напарник по команде Мик Шумахер закончил гонку 18-м, опередив россиянина чуть меньше чем на секунду.

Следующая гонка сезона "Формулы-1" пройдет 23 мая на исторической городской трассе в Монако.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние переговоры гонщика Red Bull с гоночным инженером режиссер телетрансляции тактично "запикал" – претендент на победу в тот момент уже осознал, что у него...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Майку баскетболиста Майкла Джордана продали за рекордные $1,38 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by