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Чистая тактика: Ферстаппен упустил победу в Испании
09.05.2021 17:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая – Sputnik. Британской гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Формулы-1", которая прошла в воскресенье на испанской трассе в Барселоне, передает Sputnik.
Накануне Хэмилтон стал обладателем сотого поула в карьере, однако Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, квалифицировавшийся вторым, в воскресной гонке сразу вырвался в лидеры. Удерживал первое место нидерландский гонщик почти до самого финиша, однако стратеги "газировок" подвели – тактика с одним пит-стопом оказалась проигрышной – на финальном отрезке Ферстаппен на изношенных шинах не смог противостоять семикратному чемпиону.
В итоге пилот из Нидерландов стал вторым, третьим финишировал еще один гонщик Mercedes – финн Валттери Боттас.
Очки в гонке также заработали: Шарль Леклер (Ferrari), Серхио Перес (RBR,) Даниэль Риккардо (McLaren), Карлос Сайнс (Ferrari), Ландо Норрис (McLaren), Эстебан Окон (Alpine) и Пьер Гасли (AlphaTauri).
Еще одно, "утешительное" очко, досталось Ферстаппену за лучший круг в гонке.
Российский гонщик Haas Никита Мазепин в Испании финишировал последним – на 19-м месте. Его напарник по команде Мик Шумахер закончил гонку 18-м, опередив россиянина чуть меньше чем на секунду.
Следующая гонка сезона "Формулы-1" пройдет 23 мая на исторической городской трассе в Монако.
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