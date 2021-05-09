Майку баскетболиста Майкла Джордана продали за рекордные $1,38 млн

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Игровую майку шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму – $1,38 млн. Об этом сообщает USA Today.

В этой майке знаменитый баскетболист выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83.

Это рекордная сумма за предметы, принадлежащие спортсмену. Предыдущий рекорд держался с октября прошлого года: за футболку Джордана в составе "Чикаго Буллз " сезона-1986/87 были выплачены 480 тысяч долларов.

Его воздушество

Джордан, которому сейчас 58 лет, пять раз становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд, в которых трижды был выбран лучшим игроком.

В 2009 году его включили в баскетбольный Зал славы. За ним закрепилось звание "Его воздушество", потому что Джордан умудрялся отрываться в прыжке от паркета и как бы зависать в воздухе.

Всю зарплату, которую Майкл получал, выступая за "Вашингтон Уизардс" в сезоне 2001/02, баскетболист переводил на благотворительность. Он помогал жертвам терактов 11 сентября.

Джордан – единственный баскетболист, который в возрасте за 40 в среднем набирал более 20 очков за игру и забил более 40 очков в одном матче.

Он является одним из трех американских баскетболистов, завоевавших олимпийское золото и как любитель, и как профессионал. За время своих выступлений в "Чикаго" Майкл установил около 200 клубных рекордов, участвовал в 92 из 100 самых результативных игр в истории клуба.

В 2017 году Forbes назвал Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. На пике формы он потерял отца и ушел из баскетбола.