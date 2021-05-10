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Лучших спортсменов выбрали в детском гандболе

10.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Спорт, который зажигает звезды. Лучших юных гандболистов страны наградили в Бресте. Детская гандбольная лига ZUBR CUP завершила сезон, уже пятый. В нем участвовало 74 команды из 28 городов Беларуси. Всего было сыграно 39 туров. Для начинающих спортсменов это возможность набраться практики. А для тренеров - отметить падающих надежды игроков, которые в будущем могут стать звездами большого гандбола. По итогам сезона лучшей стала команда из Минска. Призы дети получили из рук своих кумиров - игроков команды "БГК Мешков, Брест".

Егор Кулай, участник детской гандбольной лиги ZUBR CUP (команда г. Бреста): "Когда я только начал заниматься, я не участвовал ни в каких соревнованиях, а когда у меня появились соревнования, появились новые возможности совершенствовать себя. Я хочу заниматься гандболом, стать вратарем в профессиональном спорте. Это моя мечта".

Николай Хорошун, председатель правления детской гандбольной лиги ZUBR CUP:

Самая большая проблема в детском спорте и гандболе в частности была в том, что была нехватка соревнований. Именно с этой целью мы создали лигу. Даже те города, которые никуда не выезжали, сейчас играют полноценный сезон в четыре этапа в трех возрастах.

Профессионально заниматься гандболом дети будут и на каникулах. Лига планирует организовать летний лагерь.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Спорт, который зажигает звезды. Лучших юных гандболистов страны наградили в Бресте. Детская гандбольная лига ZUBR CUP завершила сезон, уже пятый. В нем участвовало 74...
 
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