"Шахтер" на полном ходу. Итоги 8-го тура Высшей лиги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Накануне в Беларуси сыграли один из ключевых матчей стартового отрезка чемпионата. "Шахтер" Романа Григорчука механически, без метаний обыграл ближайшего преследователя – борисовский БАТЭ. Но были в эти выходные и другие футбольные интриги.

Солигорск – новая столица?

Город шахтеров очень давно славился большими футбольными амбициями и отсутствием больших футбольных достижений. Но в последнее время ситуация меняется. Теперь уже невыход в финал Кубка Беларуси воспринимается как досадное, но случайное недоразумение. А результат ниже 1-го места в чемпионате страны и вовсе не рассматривается.

Солигорск реально становится новой футбольной столицей страны. Подопечные Романа Григорчука выносят конкурентов направо и налево. Менее искушенные, как, например, "Рух", получают 5 пропущенных мячей. Видавшие виды, вроде БАТЭ, обходятся одним. Но и его достаточно, чтобы отрыв между 1-м и 2-м местом в турнирной таблице вырос до неприличных 7 очков. Солигорск выдал феноменальный старт и набрал 24 балла из 24 возможных на первом отрезке сезона.

Это стало возможным благодаря ряду причин. Тут и длинная скамейка запасных, и отменная физическая готовность команды в начале года, и уверенность в собственных силах, и, разумеется, зимнее усиление. Филипенко – железный игрок основы. Стасевич не блещет, но по крайней мере его теперь нет в ростере конкурентов! Корзун наконец снова заиграл в свой футбол после нескольких лет украинских мытарств.

Дарбо – настоящая находка для Высшей Лиги. За него заплатили очень приличную сумму, а ведь трансферы легионеров в стане "черно-желтых" далеко не всегда поражают эффективностью. И, тем не менее, Дембо не устает удивлять. Он сделал индивидуальный гол в матче против БАТЭ. Получил пас на фланге, несколькими касаниями вдоль линии штрафной сместился в центр и из-под защитника отправил мяч в дальний угол ворот по завораживающей траектории. Возможно, это был лучший гол всей весенней части чемпионата.

Итак, "Шахтер" – уже чемпион, а Дарбо – лучший бомбардир сезона? Шансы на такой исход довольно велики, и на месте букмекеров я бы не давал на эту комбинацию больших коэффициентов. И все же давайте последуем житейской мудрости и не будем раньше времени говорить "гоп!". Пройдена только четверть дистанции.

"Динамо" и "Рух" набирают ход

Столичная команда начала сезон бледно и по качеству игры, и по набору очков. Леонид Кучук, по слухам, даже засобирался в отставку, но позже передумал и заверил, что "не дождутся". Важным фактором "преображения" стало появление в стартовом составе команды Антона Путило. Опытный полузащитник, только зимой вернувшийся в Беларусь после долгой и вполне успешной заграничной карьеры, стал регулярно набирать результативные баллы и серьезно улучшил качество "Динамо" в атаке. Промежуточный итог трех матчей в основе – 1+3 по системе "гол+пас". "Бело-синие" стали больше забивать и вообще гораздо увереннее чувствуют себя на чужой половине поля.

С "Ислочью" команде Кучука удалось оперативно ответить на пропущенный мяч и взять игру под свой контроль. Радует и то, что важную роль в итоговой победе сыграла динамовская молодежь: Ложкин забил победный гол, а Давыскиба поставил точку на последних минутах.

"Рух" наконец нашел свою игру после серии невнятных результатов на старте сезона. Однако в случае брестской команды нельзя списывать со счетов фактор календаря. Все-таки "Славия" и "Спутник" не те соперники, которые могут сражаться с бандой Кирилла Альшевского на равных. Важным испытанием для молодого клуба станет игра против БАТЭ в следующие выходные. Победа подтвердит высокие притязания и приблизит к тройке, поражение даст новую пищу для опасений журналистов и болельщиков из-за "сырости" проекта.

Не без сюрпризов

Первый круг чемпионата перевалил за экватор, а значит, пришла пора внимательно присмотреться к турнирной таблице. Начальные выводы можно делать уже сегодня. Наверху в целом именно тот состав участников, который мы предполагали увидеть перед стартом сезона. "Шахтер" на вершине и пока недосягаем для конкурентов. БАТЭ и минское "Динамо" идут вровень. Вполне вероятно, что именно эти команды и будут бороться за серебряные награды.

А вот дальше расположился "Гомель". "Бело-зеленые" только-только вернулись в сильнейший дивизион и дебютировали очень ярко. В активе уже четыре победы при всего лишь одном поражении. Отрыв от зоны вылета составляет 10 баллов. Форвард команды Андрей Соловей отличился шестью точными ударами и в гонке бомбардиров уступает лишь Дембо Дарбо. Главный тренер Иван Биончик получил очередную порцию комплиментов после разгромной победы над "Слуцком" в минувшую пятницу. Пока для южан все складывается почти идеально. Будет интересно понаблюдать, способен ли "Гомель" выдержать столь бодрый темп на длинной дистанции.

Еще один сюрприз прошедшего тура связан с другой командой из гомельской области – речицким "Спутником". Его главком Вячеслав Левчук, похоже, больше с командой не работает. История странная, если не сказать больше. С одной стороны, "Спутник" действительно не блещет. Команда плетется в хвосте таблицы и не радует яркой игрой. Другое дело, что скромный состав клуба из Речицы изначально не позволял надеяться на успех. Даже свободный нынче Макс Аллегри не смог бы поднять команду с таким ресурсом хотя бы в середину таблицы. Надеяться на чудо от россиянина Виктора Кумыкова пока не приходится.

Не будем забывать и важность фигуры Левчука для истории "Спутника". Именно он стоял у истоков возрождения команды, именно он поднял ее на высоту Высшей лиги. Уход специалиста получился странным. Журналисты достоверно узнали о принятом решении только из собственных наблюдений. Накануне игры против "Руха" Левчук отсутствовал на тренировке, не было его и на тренерской скамейке по ходу игры. Не берусь утверждать, сколько в этом увольнении именно футбольных причин, а сколько – не касающихся спортивных результатов. Но история в любом случае получилась некрасивая.

Календарь Высшей лиги пока не предусматривает международных пауз, ближайшие матчи состоятся уже в конце текущей недели. А значит, совсем скоро нам снова будет что обсудить и чему удивиться. Все только начинается.