Источник материала: БT

Уверенной победой над норвежцами 3:0 белорусы завершили первый этап квалификации к ЧЕ по волейболу 2021 года. В трех встречах наша мужская сборная набрала 7 очков и в турнирной таблице группы G идет на втором месте. На балл больше у португальцев, которым мы уступили в упорной борьбе. Именно пиренейцы, к слову, уже на этой неделе примут второй тур квалификации - с 14 по 16 мая.