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Победой над норвежцами 3:0 белорусы завершили первый этап квалификации к ЧЕ по волейболу-2021

10.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Уверенной победой над норвежцами 3:0 белорусы завершили первый этап квалификации к ЧЕ по волейболу 2021 года. В трех встречах наша мужская сборная набрала 7 очков и в турнирной таблице группы G идет на втором месте. На балл больше у португальцев, которым мы уступили в упорной борьбе. Именно пиренейцы, к слову, уже на этой неделе примут второй тур квалификации - с 14 по 16 мая.

 
 
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Уверенной победой над норвежцами 3:0 белорусы завершили первый этап квалификации к ЧЕ по волейболу 2021 года. В трех встречах наша мужская сборная набрала 7 очков и в...
 
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