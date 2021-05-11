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После красивой победы женской сборной Беларуси по волейболу продолжим следить за событиями отбора на чемпионат Европы, который состоится этой осенью. Сегодня в Малом зале "Чижовка-Арены" встретятся соперницы нашей команды по группе - сборные Эстонии и Швейцарии. Начало игры в 18 часов, в это же время "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию. Завтра нашим девушкам играть против швейцарской команды.