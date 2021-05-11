Е. Шарангович забрасывает шайбу в заключительном поединке сезона

Источник материала: БT

15 мая стартует розыгрыш Кубка Стэнли, а Егор Шарангович набирает свой очередной результативный балл и в заключительном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Этой ночью он помог однажды взять ворота "Филадельфии", цвета которой в сезоне защищал и еще один белорус - Максим Сушко. Однако "летчики" были сильнее - 4:2.

Шарангович - третий бомбардир и третий снайпер "Нью-Джерси" в этом сезоне. Всего заработал 30 результативных баллов в 53 матчах, из которых 16 - это заброшенные шайбы. Напомним, что "дэвилз" ранее потеряли шансы на выход в плей-офф, а теперь Егора ждет главный тренер сборной Беларуси в кэмпе национальной команды в рамках подготовки перед чемпионатом мира.



