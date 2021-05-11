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Е. Шарангович забрасывает шайбу в заключительном поединке сезона
11.05.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
15 мая стартует розыгрыш Кубка Стэнли, а Егор Шарангович набирает свой очередной результативный балл и в заключительном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Этой ночью он помог однажды взять ворота "Филадельфии", цвета которой в сезоне защищал и еще один белорус - Максим Сушко. Однако "летчики" были сильнее - 4:2.
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15 мая стартует розыгрыш Кубка Стэнли, а Егор Шарангович набирает свой очередной результативный балл и в заключительном матче регулярного сезона Национальной...
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