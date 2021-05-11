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Из минского "Динамо" ушел еще один лидер

11.05.2021 17:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" покинул нападающий Райан Спунер, он провел в составе "зубров" два сезона и считался одним из лидеров.

Теперь форвард продолжит карьеру в "Автомобилисте". Соглашение рассчитано на один год.

Спунер по итогам регулярки вошел в тройку лучших игроков КХЛ по игре в большинстве. В минувшем сезоне КХЛ 29-летний канадец провел 36 матчей за "Динамо" и набрал 39 (6+33) очков при показателе полезности "-1". В списке лучших бомбардиров команды он стал вторым, уступив Шейну Принсу (49 очков), который также перешел в клуб из Екатеринбурга.

В свое время Спунер выступал в НХЛ за "Бостон", "Рейнджерс", "Эдмонтон" и "Ванкувер". 

© Photo : Пресс-служба федерации хоккея Беларуси
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Что касается Шейна Принса, то он подписал с "Автомобилистом" двухлетний контракт и по неофициальным данным будет зарабатывать 800 тысяч долларов ежегодно.

Сезон 2020-2021 стал для Принса самым успешным в КХЛ. Он замкнул четверку лучших снайперов лиги с 25 голами и внес значимый вклад в выход минского "Динамо" в плей-офф. В Кубке Гагарина форвард провел пять игр и заработал шесть очков.

Напомним, 10 мая минчан покинул и натурализованный белорус Франсис Паре. Он пополнил состав новоявленного обладателя Кубка Гагарина – омского "Авангарда". Канадец с белорусским паспортом не считается в Континентальной хоккейной лиге легионером. Сейчас в составе сборной Беларуси игрок готовится к чемпионату мира.

Также в этом межсезонье минское "Динамо" осталось без генерального директора Игорь Шуневича. Он был назначен на эту должность в сентябре прошлого года, а до этого шесть лет возглавлял Наблюдательный совет клуба. За время его работы команда трижды выходил в плей-офф КХЛ – в 2015, 2017 и 2021 годах, а также выиграла Кубок Салея в 2020-ом.

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Теги: Минск
 
 
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Канадский хоккеист Райан Спунер перебрался в "Автомобилист" из Екатеринбурга, где станет одноклубником еще одного экс-динамовца— Шейна Принса.
 
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