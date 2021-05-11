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С. Соррибес-Тормо - соперница А. Соболенко во втором раунде турнира в Риме
12.05.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Испанка Сара Соррибес-Тормо, 51 ракетка мира, стала соперницей Арины Соболенко во втором раунде турнира в Риме. Она сильнее итальянки Джорджи по итогам продолжительного 4-часового матча: 7:6, 6:7, 7:5. Напомним, Соболенко накануне стала впервые в карьере 4 ракеткой мира.
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Испанка Сара Соррибес-Тормо, 51 ракетка мира, стала соперницей Арины Соболенко во втором раунде турнира в Риме. Она сильнее итальянки Джорджи по итогам...
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