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Шарангович может усилить сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира
12.05.2021 10:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович сыграет за сборную Беларуси на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.
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"Нью-Джерси Девилз" Шаранговича в последнем матче регулярного сезона НХЛ уступил "Филадельфии" – 2:4. Белорусский форвард снова вышел в стартовой пятерке и записал в актив голевую передачу. "Дьяволы" повели с преимуществом в две шайбы, но в итоге позволили сопернику совершить камбэк.
Всего в 54 матчах дебютного сезона в НХЛ Шарангович заработал 30 (16+14) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности "-4". Белорус замкнул тройку лучших бомбардиров своей команды. Больше только у Павела Заха – 35 (17+18) и Джека Хьюза – 31 (11+20).
"Нью-Джерси" в итоге финишировал на предпоследнем, 7-м месте дивизиона "Восток". Благодаря тому, что команда не попала в плей-офф, нападающий теперь может присоединиться к национальной дружине, чтобы помочь ей на планетарном первенстве.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. На предварительном этапе в Риге белорусская команда сыграет в группе "А".
Соперниками подопечных Михаила Захарова будут сборные Словакии (21 мая), Швеции (23 мая), Чехии (24 мая), Великобритании (26 мая), Дании (28 мая), Швейцарии (30 мая) и России (1 июня). Борьбу в плей-офф продолжат четыре лучшие команды.
В группе "В" выступят сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
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Команда Егора Шаранговича "Нью-Джерси" завершила сезон в НХЛ, белорусский нападающий отметился результативной передачей.
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