Шарангович может усилить сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович сыграет за сборную Беларуси на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.

На портале опубликовано интервью Егора Шаранговича, в котором он рассказывает о своих планах, затронул спортсмен и тему чемпионата мира.

"Собираюсь сыграть за сборную Беларуси на чемпионате мира-2021. Отправлюсь в Ригу 14 мая", – сказал он.

"Нью-Джерси Девилз" Шаранговича в последнем матче регулярного сезона НХЛ уступил "Филадельфии" – 2:4. Белорусский форвард снова вышел в стартовой пятерке и записал в актив голевую передачу. "Дьяволы" повели с преимуществом в две шайбы, но в итоге позволили сопернику совершить камбэк.

Всего в 54 матчах дебютного сезона в НХЛ Шарангович заработал 30 (16+14) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности "-4". Белорус замкнул тройку лучших бомбардиров своей команды. Больше только у Павела Заха – 35 (17+18) и Джека Хьюза – 31 (11+20).

"Нью-Джерси" в итоге финишировал на предпоследнем, 7-м месте дивизиона "Восток". Благодаря тому, что команда не попала в плей-офф, нападающий теперь может присоединиться к национальной дружине, чтобы помочь ей на планетарном первенстве.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. На предварительном этапе в Риге белорусская команда сыграет в группе "А".

Соперниками подопечных Михаила Захарова будут сборные Словакии (21 мая), Швеции (23 мая), Чехии (24 мая), Великобритании (26 мая), Дании (28 мая), Швейцарии (30 мая) и России (1 июня). Борьбу в плей-офф продолжат четыре лучшие команды.

В группе "В" выступят сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Читайте также: