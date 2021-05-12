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"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии

12.05.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии. Команда Пепа Гвардиолы выиграла турнир после того, как главный претендент "Манчестер Юнайтед" накануне вечером проиграл "Лестеру" (1:2) в 36-м туре АПЛ,  поэтому на улицы города, несмотря на ковидные ограничения, вышли болельщики. На данный момент у "Манчестер Сити" за три тура до финиша 80 баллов. У "Юнайтед" - 70 очков, а идущий на третьей строчке "Челси" набрал 64 балла. У фанатов "Манчестер Сити" есть повод для праздника, ведь их клуб завоевал трофей в АПЛ в третий раз за четыре года.

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"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии. Команда Пепа Гвардиолы выиграла турнир после того, как главный претендент "Манчестер Юнайтед" накануне вечером...
 
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