А. Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Риме

Источник материала: БT

Арина Соболенко продолжает побеждать на грунте. После триумфального выступления в Мадриде, где она завоевала свой десятый титул в карьере в одиночном разряде, сегодня белоруска с победы стартовала на турнире в Риме. 7-5,6-1: обыграна Сара Соррибес-Тормо. Следующей соперницей Арины станет Кори Гауфф из США.





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