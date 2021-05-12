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А. Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Риме
12.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Арина Соболенко продолжает побеждать на грунте. После триумфального выступления в Мадриде, где она завоевала свой десятый титул в карьере в одиночном разряде, сегодня белоруска с победы стартовала на турнире в Риме. 7-5,6-1: обыграна Сара Соррибес-Тормо. Следующей соперницей Арины станет Кори Гауфф из США.
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Арина Соболенко продолжает побеждать на грунте. После триумфального выступления в Мадриде, где она завоевала свой десятый титул в карьере в одиночном...
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