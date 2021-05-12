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А. Соболенко в 1/8 финала теннисного турнира в Риме сыграет с Кори Гауфф из США

12.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко продолжает побеждать на грунте! После триумфального выступления в Мадриде, где она завоевала свой десятый титул в карьере в одиночном разряде, в финале обыграв первую ракетку мира Эшли Барти, сегодня белоруска с победы стартовала на турнире в Риме с призовым фондом более полутора миллиона евро. В 1/16 финала Арина не оставила шансов испанке Сарре Соррибес-Тормо 7:5, 6:1. Это виктория для нашей теннисистки стала седьмой подряд. Следующей соперницы Арины станет Кори Гауфф из США.

 
 
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Арина Соболенко продолжает побеждать на грунте! После триумфального выступления в Мадриде, где она завоевала свой десятый титул в карьере в одиночном разряде, в...
 
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