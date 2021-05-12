Ибрагимович больше не сыграет в чемпионате Италии в этом сезоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток текущего сезона из-за травмы.

Как пишет итальянская La Gazzetta dello Sport, Ибра травмировался еще 9 мая в матче против "Ювентуса". Его заменили на 66-й минуте из-за проблем с коленом: игрок упал во время борьбы за мяч в центре поля.

По информации издания, Ибрагимович выбыл как минимум на три-четыре недели, поэтому больше не выйдет на поле в этом сезоне серии А. В 2020/21 он забил за "Милан" 17 голов в 27 матчах во всех турнирах.

В июне 2016 года он объявил о завершении карьеры в сборной Швеции, но вновь вернулся в национальную команду в 2021-м. За шведскую сборную Ибрагимович провел 118 матчей и забил 62 гола. Есть шанс, что он успеет восстановиться после травмы к старту чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что Ибру могут отстранить от футбола: он еще три года назад купил долю акций одной из букмекерских контор, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА для действующих игроков.

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