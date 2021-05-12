ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ибрагимович больше не сыграет в чемпионате Италии в этом сезоне

13.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток текущего сезона из-за травмы.

Как пишет итальянская La Gazzetta dello Sport, Ибра травмировался еще 9 мая в матче против "Ювентуса". Его заменили на 66-й минуте из-за проблем с коленом: игрок упал во время борьбы за мяч в центре поля. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Финал Лиги чемпионов по футболу могут перенести из Турции в Англию

По информации издания, Ибрагимович выбыл как минимум на три-четыре недели, поэтому больше не выйдет на поле в этом сезоне серии А. В 2020/21 он забил за "Милан" 17 голов в 27 матчах во всех турнирах.

В июне 2016 года он объявил о завершении карьеры в сборной Швеции, но вновь вернулся в национальную команду в 2021-м. За шведскую сборную Ибрагимович провел 118 матчей и забил 62 гола. Есть шанс, что он успеет восстановиться после травмы к старту чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что Ибру могут отстранить от футбола: он еще три года назад купил долю акций одной из букмекерских контор, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА для действующих игроков.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее 39-летний шведский футболист продлил контракт с "Миланом" еще на один год, но детали нового соглашения пока не разглашаются.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шкурин уйдет из ЦСКА летом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by