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Ибрагимович больше не сыграет в чемпионате Италии в этом сезоне
13.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая - Sputnik. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит остаток текущего сезона из-за травмы.
Как пишет итальянская La Gazzetta dello Sport, Ибра травмировался еще 9 мая в матче против "Ювентуса". Его заменили на 66-й минуте из-за проблем с коленом: игрок упал во время борьбы за мяч в центре поля.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации издания, Ибрагимович выбыл как минимум на три-четыре недели, поэтому больше не выйдет на поле в этом сезоне серии А. В 2020/21 он забил за "Милан" 17 голов в 27 матчах во всех турнирах.
В июне 2016 года он объявил о завершении карьеры в сборной Швеции, но вновь вернулся в национальную команду в 2021-м. За шведскую сборную Ибрагимович провел 118 матчей и забил 62 гола. Есть шанс, что он успеет восстановиться после травмы к старту чемпионата Европы.
Ранее стало известно, что Ибру
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Ранее 39-летний шведский футболист продлил контракт с "Миланом" еще на один год, но детали нового соглашения пока не разглашаются.
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