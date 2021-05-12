Шкурин уйдет из ЦСКА летом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Белорусский нападающий Илья Шкурин покинет московский ЦСКА этим летом. По предварительным данным, он не намерен продолжать карьеру в России.

О предстоящем трансфере Шкурина сообщил Sport24.ru. Несмотря на то, что контракт белоруса с армейцами действует еще три года, он решил покинуть клуб. Причем представители футболиста пока даже не рассматривают варианты продолжения карьеры в России для своего клиента.

Ранее сообщалось об интересе к Шкурину главного тренера "Краснодара" Виктора Ганчаренко. Вероятнее всего, причиной расставания ЦСКА с Ильей станет подписание нападающего "Сочи" Антона Заболотного.

Илья Шкурин привлек внимание российских клубов в 2019-м году, когда стал лучшим бомбардиров чемпионата Беларуси. Выступая за "Энергетик-БГУ", он забил 19 мячей в 26 матчах.

В текущем сезоне российской премьер-лиги Шкурин провел всего 9 матчей и отличился 3 голами.

Читайте также: