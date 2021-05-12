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Шкурин уйдет из ЦСКА летом
13.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Белорусский нападающий Илья Шкурин покинет московский ЦСКА этим летом. По предварительным данным, он не намерен продолжать карьеру в России.
О предстоящем трансфере Шкурина сообщил Sport24.ru. Несмотря на то, что контракт белоруса с армейцами действует еще три года, он решил покинуть клуб. Причем представители футболиста пока даже не рассматривают варианты продолжения карьеры в России для своего клиента.
© AFP 2020 / GABRIEL BOUYS
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Илья Шкурин привлек внимание российских клубов в 2019-м году, когда стал лучшим бомбардиров чемпионата Беларуси. Выступая за "Энергетик-БГУ", он забил 19 мячей в 26 матчах.
В текущем сезоне российской премьер-лиги Шкурин провел всего 9 матчей и отличился 3 голами.
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Белорусский футболист присоединился к армейцам в январе 2020-го, закрепиться в основном составе ему не удалось.
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