Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. "Локомотив" в 9-й раз выиграл Кубок России по футболу.

Москвичи в финале встречались с самарскими "Крыльями Советов". Матч проходил на стадионе "Нижний Новгород" и начался с минуты молчания в память о погибших во результате стрельбы в Казани .

Результат встречи – 3:1 в пользу железнодорожников, голы оформили у победителей Франсуа Камано (15-я минута), Федор Смолов (48, с пенальти) и Мурило (84), у проигравших отличился хавбек Владислав Сарвели (22).

Не обошлось без инцидента: после гола Сарвели фанаты столичной команды начади закидывать пластиковыми бутылками штрафную площадь самарской команды. Чтобы их успокоить, вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме прибежал к чужой штрафной и обратился к трибуне с короткой речью.

Для "Локо" это девятый трофей, московский клуб завоевывал его чаще всех. "Крылья Советов" играли в финале турнира во второй раз.

Таким образом, "Локомотив" гарантировал себе выход как минимум в раунд плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне.

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