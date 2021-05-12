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"Локомотив" в 9-й раз выиграл Кубок России по футболу

13.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. "Локомотив" в 9-й раз выиграл Кубок России по футболу.

Москвичи в финале встречались с самарскими "Крыльями Советов". Матч проходил на стадионе "Нижний Новгород" и начался с минуты молчания в память о погибших во результате стрельбы в Казани.

Результат встречи – 3:1 в пользу железнодорожников, голы оформили у победителей Франсуа Камано (15-я минута), Федор Смолов (48, с пенальти) и Мурило (84), у проигравших отличился хавбек Владислав Сарвели (22).

Не обошлось без инцидента: после гола Сарвели фанаты столичной команды начади закидывать пластиковыми бутылками штрафную площадь самарской команды. Чтобы их успокоить, вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме прибежал к чужой штрафной и обратился к трибуне с короткой речью.

Для "Локо" это девятый трофей, московский клуб завоевывал его чаще всех. "Крылья Советов" играли в финале турнира во второй раз.

Таким образом, "Локомотив" гарантировал себе выход как минимум в раунд плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне.

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Теги: Минск
 
 
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В финале "железнодорожники" обыграли "Крылья Советов" со счетом 3:1. За "Локо" забили Камано, Смолов и Мурило, за "Крылья" - Сарвели.
 
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