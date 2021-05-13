ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко поборется с Кори Гауфф за 1/4 финала теннисного турнира в Риме

13.05.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Успешную серию из семи побед кряду сегодня постарается продолжить Арина Соболенко. На престижном турнире серии ВТА в Риме четвертая ракетка мира в третьем круге встретится с американкой Кори Гауфф, она 35-я в планетарном табеле. Соперницы встречались ранее дважды и одержали по одной виктории. В обоих матчах, к слову, они проходили на харде, было по три сета. Кто же будет лучше на грунте и шагнет в четвертьфинал соревнований, узнаем сегодня. Матч начнется ориентировочно в 11 часов. Турнир в Риме транслирует Белтелерадиокомпания.

Новости по теме:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успешную серию из семи побед кряду сегодня постарается продолжить Арина Соболенко. На престижном турнире серии ВТА в Риме четвертая ракетка мира в третьем круге...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ибрагимович больше не сыграет в чемпионате Италии в этом сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by