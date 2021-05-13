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Арина Соболенко поборется с Кори Гауфф за 1/4 финала теннисного турнира в Риме
13.05.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Успешную серию из семи побед кряду сегодня постарается продолжить Арина Соболенко. На престижном турнире серии ВТА в Риме четвертая ракетка мира в третьем круге встретится с американкой Кори Гауфф, она 35-я в планетарном табеле. Соперницы встречались ранее дважды и одержали по одной виктории. В обоих матчах, к слову, они проходили на харде, было по три сета. Кто же будет лучше на грунте и шагнет в четвертьфинал соревнований, узнаем сегодня. Матч начнется ориентировочно в 11 часов. Турнир в Риме транслирует Белтелерадиокомпания.
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Успешную серию из семи побед кряду сегодня постарается продолжить Арина Соболенко. На престижном турнире серии ВТА в Риме четвертая ракетка мира в третьем круге...
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