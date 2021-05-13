Селицкая переизбрана председателем Белорусской федерации плавания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Элла Селицкая в четверг переизбрана председателем общественного объединения "Белорусская федерация плавания", сообщил Sputnik источник в федерации. Заместителями председателя стали Сергей Хожемпо и Анна Копаченя.

Такое решение было принято в четверг на отчетно-выборной конференции, которая прошла в Национальном олимпийском комитете. На мероприятии подвели итоги деятельности федерации с 2017 по 2020 годы и избрали председателя, его заместителей, президиум и ревизионную комиссию, а также определили их количественный состав.

Селицкая впервые возглавила федерацию в мае 2017 года, тогда на посту она сменила вице-премьера Беларуси Анатолия Тозика (стоял у руля БФП с 2012-го). Переизбранная глава является мастером спорта СССР по плаванию, поэтому с проблемами этого вида спорта знакома не понаслышке.

Как отметила пресс-служба НОК Беларуси, итоги работы федерации признали удовлетворительными. За прошедшую четырехлетку пловцы из Беларуси на крупных турнирах завоевали 21 медаль и переписали 35 национальных рекордов. Селицкая подчеркнула, что пока у белорусских пловцов есть 10 путевок на Олимпиаду в японскую столицу.

"Меня радует, что на Олимпиаде мы сможем выступить и в эстафетах, что является хорошим показателем по подготовке атлетов за последние годы всего тренерского коллектива", – сказала она.

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