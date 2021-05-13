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Арина Соболенко покидает турнир WTA в Риме

14.05.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко покидает теннисный турнир в Риме. Четвертая ракетка мира в 1/8 финала уступила 35-му номеру мирового рейтинга 17-летней Кори Гауф. Матч продолжался полтора часа и завершился в двух сетах в пользу американки 7:5, 6:3. Гауф в четвертьфинале сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.


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Арина Соболенко покидает теннисный турнир в Риме. Четвертая ракетка мира в 1/8 финала уступила 35-му номеру мирового рейтинга 17-летней Кори Гауф. Матч продолжался...
 
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