Арина Соболенко покидает турнир WTA в Риме

Источник материала: БT

Арина Соболенко покидает теннисный турнир в Риме. Четвертая ракетка мира в 1/8 финала уступила 35-му номеру мирового рейтинга 17-летней Кори Гауф. Матч продолжался полтора часа и завершился в двух сетах в пользу американки 7:5, 6:3. Гауф в четвертьфинале сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.





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