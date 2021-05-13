Белорусские волейболистки после победы над Эстонией прошли на Евро-2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Вторая встреча против сборной Эстонии принесла белорусским волейболисткам вторую победу и гарантировала выход в финальную часть европейского чемпионата.

Первая встреча соперниц состоялась 10 мая на "Чижовка-Арене" и завершилась победой белорусской дружины со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 25:18).

В четверг сценарий матча почти не поменялся: подопечные Дениса Матвеева чуть лучше подавали, были аккуратнее на приеме, точнее в атаке. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 29:27, 25:16).

12 мая сборная Беларуси обыграла сборную Швейцарии 3:1 (25:22, 25:16, 18:25, 25:20). Таким образом, после трех матчей белоруски обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2021.

Евро-2021

На Евро-2021 сыграют 24 команды. Помимо сборных стран, принимающих финальный турнир, – а это Хорватия, Сербия, Болгария и Румыния – путевки в решающий раунд уже завоевали Россия, Бельгия, Азербайджан, Германия, Нидерланды, Турция, Италия и Польша. Остальные 12 дружин определяются через евроквалификации. Это команды, которые займут в группах первые и вторые места.

Женское первенство пройдет с 18 августа по 4 сентября в Белграде, болгарском Пловдиве, хорватском Задаре и румынском городе Клуж-Напока.

Действующими победителями чемпионата Европы среди женских команд является сборная Сербии.