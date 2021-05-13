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Белорусские волейболистки после победы над Эстонией прошли на Евро-2021
14.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Вторая встреча против сборной Эстонии принесла белорусским волейболисткам вторую победу и гарантировала выход в финальную часть европейского чемпионата.
© Photo : Eurovolley
Первая встреча соперниц состоялась 10 мая на "Чижовка-Арене" и завершилась
В четверг сценарий матча почти не поменялся: подопечные Дениса Матвеева чуть лучше подавали, были аккуратнее на приеме, точнее в атаке. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 29:27, 25:16).
12 мая сборная Беларуси обыграла сборную Швейцарии 3:1 (25:22, 25:16, 18:25, 25:20). Таким образом, после трех матчей белоруски обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2021.
Евро-2021
На Евро-2021 сыграют 24 команды. Помимо сборных стран, принимающих финальный турнир, – а это Хорватия, Сербия, Болгария и Румыния – путевки в решающий раунд уже завоевали Россия, Бельгия, Азербайджан, Германия, Нидерланды, Турция, Италия и Польша. Остальные 12 дружин определяются через евроквалификации. Это команды, которые займут в группах первые и вторые места.
Женское первенство пройдет с 18 августа по 4 сентября в Белграде, болгарском Пловдиве, хорватском Задаре и румынском городе Клуж-Напока.
Действующими победителями чемпионата Европы среди женских команд является сборная Сербии.
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Подопечные Дениса Матвеева обыграли соперниц со счетом 3:0 и теперь будут спокойно готовиться к финальной части европейского первенства.
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