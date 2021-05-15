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Футбольный матч БАТЭ - "Рух" смотрите в 20:30 на "Беларусь 5"

15.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Получится ли у "Немана" остановить "Шахтер" в Гродно? Клуб Игоря Ковалевича в эти минуты в матче 9-го тура чемпионата Беларуси принимает "горняков". Соперник пока имеет стопроцентный результат, 24 балла и соответственно первое место в турнирной таблице.

"Неман" же пока лишь на двенадцатой позиции - 8 очков. Прямая трансляция встречи в эти минуты на телеканале "Беларусь 5". А вечером спортивный канал покажет в прямом эфире центральный матч тура: БАТЭ - "Рух". Стартовый свисток на "Борисов-Арене" прозвучит в 20:30. 

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Теги: Гродно
 
 
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Получится ли у "Немана" остановить "Шахтер" в Гродно? Клуб Игоря Ковалевича в матче 9-го тура чемпионата Беларуси принимает "горняков". Соперник пока имеет...
 
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