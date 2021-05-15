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Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжает борьбу за выход на Евро

15.05.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу накануне уступает главному конкуренту по квалификационной группе на чемпионат Европы - Португалии, но продолжает сохранять хорошие шансы на выход на континентальный форум.

Наши волейболисты, показав достойную борьбу, проиграли 1:3. У Португалии первое место на данный момент и 11 баллов. Беларусь вторая с семью очками. Выходят на Евро победители групп, а также пять лучших вторых сборных из семи.

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Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу накануне уступает главному конкуренту по квалификационной группе на чемпионат Европы - Португалии, но...
 
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