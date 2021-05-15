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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжает борьбу за выход на Евро Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу накануне уступает главному конкуренту по квалификационной группе на чемпионат Европы - Португалии, но...

Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу накануне уступает главному конкуренту по квалификационной группе на чемпионат Европы - Португалии, но продолжает сохранять хорошие шансы на выход на континентальный форум.Наши волейболисты, показав достойную борьбу, проиграли 1:3. У Португалии первое место на данный момент и 11 баллов. Беларусь вторая с семью очками. Выходят на Евро победители групп, а также пять лучших вторых сборных из семи.