Товарищеский матч между хоккейными сборными Беларуси и Казахстана отменен

Источник материала: БT

Товарищеский матч между хоккейными сборными Беларуси и Казахстана, который должен был пройти сегодня, отменен. Накануне после прохождения тестирования на COVID-19 положительный результат был выявлен у представителя делегации соперника. Он уже отправлен на десятидневную самоизаляцию. С 16 мая на запланированную самоизоляцию уходят все команды, планетарный же форум стартует 21 мая.