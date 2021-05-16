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БАТЭ в волевом поединке побеждает "Рух"

16.05.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Непростая победа и возвращение на "Борисов-Арену". БАТЭ в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге добивается волевой виктории на домашнем стадионе, переиграв брестский "Рух" Кирилла Альшевского со счетом 3:2. Причем "желто-синим" дважды пришлось отыгрываться в матче. Победную же точку поставил Виллюмсон на 82-й минуте. Солигорский "Шахтер" на первом месте - 27 баллов. У БАТЭ и минского "Динамо" по 20 набранных очков.

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Непростая победа и возвращение на "Борисов-Арену". БАТЭ в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге добивается волевой виктории на домашнем...
 
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