Источник материала: БT

Непростая победа и возвращение на "Борисов-Арену". БАТЭ в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге добивается волевой виктории на домашнем стадионе, переиграв брестский "Рух" Кирилла Альшевского со счетом 3:2. Причем "желто-синим" дважды пришлось отыгрываться в матче. Победную же точку поставил Виллюмсон на 82-й минуте. Солигорский "Шахтер" на первом месте - 27 баллов. У БАТЭ и минского "Динамо" по 20 набранных очков.

Читайте также:

