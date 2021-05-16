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Беларусь лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону
16.05.2021 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Минске, сообщили в воскресенье в организации.
Престижные биатлонные соревнования должны были состоятся в Раубичах с 3 по 6 мая следующего года, однако в IBU пересмотрели график стартов сезона 2021/2022.
"Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы", – говорится в сообщении.
Таким образом, стартовый этап Кубка состоится не в Контиолахти (где пройдет "минский" этап), а в шведском Эстерсунде (27-28 ноября 2021-го). Второй этап Кубка тоже пройдет в Эстерсунде.
Исполком IBU на предыдущем заседании принял решение о проведении Кубка мира в Минске в спорткомплексе "Раубичи". Ранее Международный союз биатлонистов доверил Минску провести чемпионат Европы 2019 года, чемпионат мира по летнему биатлону 2019 года и финальный этап Кубка IBU в сезоне 2019/2020.
Напомним, ранее из Минска
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Такое решение принял исполнительный комитет IBU, в качестве причины в организации назвали "текущую ситуацию в Беларуси".
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