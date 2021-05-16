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В год, когда белорусский футбол празднует 110-летие со дня проведения первого матча на территории нашей страны, очень хочется не только обсуждать глобальные и насущные вопросы развития вида спорта, но и открывать для себя увлекательные главы нашей футбольной летописи.

Послевоенное поколение молодых минчан дважды заставило говорить о себе весь Советский Союз. Сначала это был минский "Спартак", а затем, в 1963-м, когда столица Беларуси была полностью отстроена после войны, вдохновили белорусов на новые свершения игроки минского "Динамо", которые совершенно неожиданно из аутсайдеров ворвались в элиту и вырвали бронзовые награды у серьезных конкурентов.





Эдуард Васильевич Малофеев - летопись самых ярких моментов в истории нашего футбола





АТН готовит к эфиру фильм "Молодость Динамо"

Команда-символ восстановленного после войны Минска. Новаторская бразильская система Александра Севидова, которая была на тот момент авантюрой, дала результат. Плюс удивительная селекция. Обо всем этом расскажет фильм Агентства теле новостей , название которого отражает дыхание той эпохи. "Молодость Динамо".РассказываетСлова Эдуарда Васильевича проникнуты настоящей любовью к команде, которая стала его первой в белорусской республике образца 1963 года, когда он приехал сюда молодым и подающим надежды игроком. Это уже далее Эдуард Васильевич - прямо летопись самых ярких моментов в истории нашего футбола. Богатейшая тренерская карьера, которая включила как золото в чемпионате СССР-1982, так и самый успешный период в суверенной сборной Беларуси.Говоря о тренерских успехах Малофеева, не многие сейчас вспоминают, каким он был игроком, да и свидетелей его блестящей игры осталось не так много. Но именно Малофеев, или "медвежонок", как его любя называли близкие, вместе с первоклассным составом минского "Динамо" именно в 1963 году влюбил в футбол всех белорусов, и вместе с той командой, которую удивительно точечно подобрал Сан Саныч Севидов, вдохнул в каждого зрителя вдохновение. Минску, который вот только отстроился после войны, это нужно было прежде всего.Адамов, Погальников, Ремин, Усаторре, Зарембо, Мустыгин, Коновалов, Малофеев, Арзамасцев… Что ни фамилия - то футбольной Колос в жизни Минска 60-х. Они встречались, влюблялись, женились, на свет появлялись дети. И главное - они вкладывались всем сердцем в свою профессию. Именно энергетический симбиоз тогда существовал между футболистами "Динамо", команды абсолютно народной, и трибунами арены.Эти фотоснимки команды 1963 года в таком большом количестве ни в одном белорусском медиа в одном материале вместе собраны пока не были. За ними - жизнь удивительных футболистов и людей. В нашем фильме, название которого отражает эпоху "Молодость Динамо", вы узнаете о легендарной бронзе чемпионата СССР в 1963 году, которой предпосылок и не было, ведь сезон накануне команда, называвшаяся тогда "Беларусью", провалила, чуть было не покинув класс сильнейших. Однако здесь умели ждать и терпеть, но главное - работать, работать и вновь работать.Арзамасцев, Малофеев и Мустыгин - вот трио тех игроков, которые живы и сегодня. Новомодная бразильская схема, ярко выраженная атакующая игра, с надежнейшим цементом позади. В нашем материале мы спроецировали один из голов, который на финише стал одним из самых главных.Этот год в белорусском футболе - 110-летие с момента первого упомянутого в газетах матчах - он прошел в Гомеле . Символично, что финальный поединок Кубка страны между БАТЭ и "Ислочью" спустя неделю пройдет именно там.