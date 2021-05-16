|
Футбольное "Динамо" - команда-символ восстановленного после войны Минска
16.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В год, когда белорусский футбол празднует 110-летие со дня проведения первого матча на территории нашей страны, очень хочется не только обсуждать глобальные и насущные вопросы развития вида спорта, но и открывать для себя увлекательные главы нашей футбольной летописи.
Послевоенное поколение молодых минчан дважды заставило говорить о себе весь Советский Союз. Сначала это был минский "Спартак", а затем, в 1963-м, когда столица Беларуси была полностью отстроена после войны, вдохновили белорусов на новые свершения игроки минского "Динамо", которые совершенно неожиданно из аутсайдеров ворвались в элиту и вырвали бронзовые награды у серьезных конкурентов.
Команда-символ восстановленного после войны Минска. Новаторская бразильская система Александра Севидова, которая была на тот момент авантюрой, дала результат. Плюс удивительная селекция. Обо всем этом расскажет фильм Агентства теленовостей, название которого отражает дыхание той эпохи. "Молодость Динамо".
Эдуард Васильевич Малофеев - летопись самых ярких моментов в истории нашего футбола
Рассказывает Андрей Козлов: Слова Эдуарда Васильевича проникнуты настоящей любовью к команде, которая стала его первой в белорусской республике образца 1963 года, когда он приехал сюда молодым и подающим надежды игроком. Это уже далее Эдуард Васильевич - прямо летопись самых ярких моментов в истории нашего футбола. Богатейшая тренерская карьера, которая включила как золото в чемпионате СССР-1982, так и самый успешный период в суверенной сборной Беларуси.
Говоря о тренерских успехах Малофеева, не многие сейчас вспоминают, каким он был игроком, да и свидетелей его блестящей игры осталось не так много. Но именно Малофеев, или "медвежонок", как его любя называли близкие, вместе с первоклассным составом минского "Динамо" именно в 1963 году влюбил в футбол всех белорусов, и вместе с той командой, которую удивительно точечно подобрал Сан Саныч Севидов, вдохнул в каждого зрителя вдохновение. Минску, который вот только отстроился после войны, это нужно было прежде всего.
Адамов, Погальников, Ремин, Усаторре, Зарембо, Мустыгин, Коновалов, Малофеев, Арзамасцев… Что ни фамилия - то футбольной Колос в жизни Минска 60-х. Они встречались, влюблялись, женились, на свет появлялись дети. И главное - они вкладывались всем сердцем в свою профессию. Именно энергетический симбиоз тогда существовал между футболистами "Динамо", команды абсолютно народной, и трибунами арены.
АТН готовит к эфиру фильм "Молодость Динамо"
Эти фотоснимки команды 1963 года в таком большом количестве ни в одном белорусском медиа в одном материале вместе собраны пока не были. За ними - жизнь удивительных футболистов и людей. В нашем фильме, название которого отражает эпоху "Молодость Динамо", вы узнаете о легендарной бронзе чемпионата СССР в 1963 году, которой предпосылок и не было, ведь сезон накануне команда, называвшаяся тогда "Беларусью", провалила, чуть было не покинув класс сильнейших. Однако здесь умели ждать и терпеть, но главное - работать, работать и вновь работать.
Арзамасцев, Малофеев и Мустыгин - вот трио тех игроков, которые живы и сегодня. Новомодная бразильская схема, ярко выраженная атакующая игра, с надежнейшим цементом позади. В нашем материале мы спроецировали один из голов, который на финише стал одним из самых главных.
Этот год в белорусском футболе - 110-летие с момента первого упомянутого в газетах матчах - он прошел в Гомеле. Символично, что финальный поединок Кубка страны между БАТЭ и "Ислочью" спустя неделю пройдет именно там.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В год, когда белорусский футбол празднует 110-летие со дня проведения первого матча на территории нашей страны, очень хочется не только обсуждать глобальные и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)