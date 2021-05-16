Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан опроверг информацию о своем уходе из команды по окончании сезона.

Ранее в СМИ появились данные, что 48-летний французский специалист в прошлую субботу рассказал игрокам "Реала" о грядущем уходе.

"Как я могу сказать игрокам в данный момент сезона, что я ухожу? Это ложь. Мы нацелены на завершение сезона и не более того", – цитирует слова Зидана издание Mundo Deportivo.

Тренер отметил, что, несмотря определенные трудности, команда продолжает борьбу за победу в Ла Лиге.

"Реал" за тур до конца чемпионата Испании в турнирной таблице занимает второе место, отставая от мадридского "Атлетико" на два очка.