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Зидан пока не собирается уходить из "Реала"

17.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан опроверг информацию о своем уходе из команды по окончании сезона.

© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Ранее в СМИ появились данные, что 48-летний французский специалист в прошлую субботу рассказал игрокам "Реала" о грядущем уходе.

"Как я могу сказать игрокам в данный момент сезона, что я ухожу? Это ложь. Мы нацелены на завершение сезона и не более того", – цитирует слова Зидана издание Mundo Deportivo.

Тренер отметил, что, несмотря определенные трудности, команда продолжает борьбу за победу в Ла Лиге.

"Реал" за тур до конца чемпионата Испании в турнирной таблице занимает второе место, отставая от мадридского "Атлетико" на два очка.

 
Теги: Минск
 
 
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Французский тренер опроверг информацию СМИ, что после завершения чемпионата Испании он уходит из команды.
 
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