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Надаль в 10-й раз выиграл турнир "Мастерс" в Риме
17.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Испанец Рафаэль Надаль в десятый раз в спортивной карьере выиграл теннисный турнир "Мастерс" в Риме.
Надаль, который в настоящее время является третьей ракеткой мира, в финале обыграл возглавляющего рейтинг АТР серба Новака Джоковича.
Матч продолжался 2 часа 49 минут и завершился со счетом 7:5, 1:6, 6:3 в пользу испанца.
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