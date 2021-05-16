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Надаль в 10-й раз выиграл турнир "Мастерс" в Риме

17.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Испанец Рафаэль Надаль в десятый раз в спортивной карьере выиграл теннисный турнир "Мастерс" в Риме.

Надаль, который в настоящее время является третьей ракеткой мира, в финале обыграл возглавляющего рейтинг АТР серба Новака Джоковича.

Матч продолжался 2 часа 49 минут и завершился со счетом 7:5, 1:6, 6:3 в пользу испанца.

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