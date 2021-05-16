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Мужская сборная Беларуси по волейболу пробилась в финал ЧЕ

17.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Мужская сборная Беларуси по волейболу, обыграв команду Норвегии, завоевала путевку в финал чемпионата Европы, передает Sputnik.

© Photo : БФБ
Белорусские волейболистки после победы над Эстонией прошли на Евро-2021

Встреча между командами группы G состоялась в воскресенье 16 мая. В результате сильнее оказались белорусы – 3:0 (25:19, 25:15, 25:10).

Лучшим игроком команды в матче стал Владислав Бабкевич – в его активе 11 очков.

Таким образом, сборная республики с 13 очками заняла второе место в группе, что позволит ей выступать на континентальном первенстве. Напрямую в финальную часть соревнований из квартета вышла Португалия, занявшая с 14 очками первое место.

Мужской чемпионат Европы по волейболу в 2021 году пройдет с 1 по 19 сентября. Турнир примут Польша, Чехия, Финляндия и Эстония. Участие в решающей стадии примут 24 команды. Призовой фонд состязаний в этом году увеличен с 1,5 до 2 миллионов евро.

Ранее женская сборная Беларуси пробилась в финальную часть первенства континента. С 18 августа по 4 сентября турнир также совместными усилиями организуют 4 страны – Сербия, Болгария, Хорватия и Румыния.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы были сильнее норвежцев во всех трех партиях – игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной республики.
 
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