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Мужская сборная Беларуси по волейболу пробилась в финал ЧЕ
17.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Мужская сборная Беларуси по волейболу, обыграв команду Норвегии, завоевала путевку в финал чемпионата Европы, передает Sputnik.
Встреча между командами группы G состоялась в воскресенье 16 мая. В результате сильнее оказались белорусы – 3:0 (25:19, 25:15, 25:10).
Лучшим игроком команды в матче стал Владислав Бабкевич – в его активе 11 очков.
Таким образом, сборная республики с 13 очками заняла второе место в группе, что позволит ей выступать на континентальном первенстве. Напрямую в финальную часть соревнований из квартета вышла Португалия, занявшая с 14 очками первое место.
Мужской чемпионат Европы по волейболу в 2021 году пройдет с 1 по 19 сентября. Турнир примут Польша, Чехия, Финляндия и Эстония. Участие в решающей стадии примут 24 команды. Призовой фонд состязаний в этом году увеличен с 1,5 до 2 миллионов евро.
Ранее женская сборная Беларуси
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Белорусы были сильнее норвежцев во всех трех партиях – игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной республики.
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