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Четыре серебра и одна бронза: белорусы "нагребли" медали в Венгрии

17.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Белорусские экипажи байдарок и каноэ завоевали пять медалей на первом этапе Кубка мира по гребле в венгерском Сегеде, сообщает Sputnik.

Байдарка-двойка Никиты Борисоква и Дмитрия Натынчика стала второй на 500-метровой дистанции. Дистанцию белорусы проехали за 1 минуту 32 секунды. На полсекунды их обогнал испанский дуэт.

У женской байдарки-четверки такой же резальтат. Марина Литвинчук, Надежда Попок, Ольга Худенко и Инна Савчук уступили на 500 метрах 40 долисекунд немкам.

А вот мужская четверка взяла бронзу. В ее составе Никита Бориков, Дмитрий Натынчик, Владислав Литвинов и Алексей Мисюченко не смогла обойти соперников из Испании и Германии. В финишном створе белорусы уступили победителям 500-метрового заезда чуть больше секунды.

Что касается каноистов, серебро в гонке на 500 метров завоевал Максим Петров, а Ольга Климова стала второй на своей коронной дистанции - 5000 метров.

Второй кубковый этап по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 21 по 23 мая. Он станет последним международным турниром перед Олимпиадой. В Токио белорусские гребцы стартуют 2 августа.

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Теги: Минск
 
 
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Перед Олимпиадой в Токио подопечным Владимира Шантаровича останется провести кубковый этап в российском Барнауле, после чего байдарочники и каноисты отправятся...
 
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