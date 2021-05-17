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Соболенко поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA
17.05.2021 10:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Арина Соболенко в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 17 мая поднялась на вторую строчку, опередив японку Наоми Осаку, сообщает Sputnik.
Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти.
Чемпионская гонка - это отдельный рейтинг, где теннисистки в период от окончания одного итогового турнира серии Премьер до начала другого могут набирать очки для участия в этом соревновании.
Что касается
Следующий турнир для Соболенко - Ролан Гаррос. Он пройдет в Париже с 30 мая по 12 июня. Для подготовки к матчам спортсменка прилетела в Беларусь.
Остальные белоруски в обновленном рейтинге остались на тех же позициях. Виктория Азаренко - на 16-й, Александра Саснович - на 103 месте, Ольга Говорцова - на 138-й строке.
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