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Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию
17.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На олимпийской квалификационной регате по академической гребле в Люцерне белоруска стала второй в финальном заезде женских одиночек. Всего на счету нашей сборной три лицензии. Еще есть пропуск в классе женских парных двоек легкого веса и распашных двоек без рулевого у мужчин.
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На олимпийской квалификационной регате по академической гребле в Люцерне белоруска стала второй в финальном заезде женских одиночек. Всего на счету нашей сборной...
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