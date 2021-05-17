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Рубрика "Матчбол" о спортивных результатах белорусских спортсменов
17.05.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Цмокі" - "Борисфен" - афиша финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд. Обладателем золотых медалей станет тот клуб, который первым получит три победы. Первая игра противостояния пройдет сегодня в столице, начнется она в 19:00. А вот о том, что уже произошло, расскажет рубрика "Матчбол" (видео).
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"Цмокі" - "Борисфен" - афиша финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд. Обладателем золотых медалей станет тот клуб, который первым...
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