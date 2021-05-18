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Сборная Беларуси по хоккею отбыла обязательный карантин в Латвии
18.05.2021 16:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сборная Беларуси по хоккею завершила обязательный двухнедельный карантин в Риге, который соблюдали все команды-участницы континентального форума. В данный момент члены национальной сборной сдали отрицательный тест на COVID и в скором времени приступят к тренировкам. В обнародованной заявке 27 фамилий.
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Сборная Беларуси по хоккею завершила обязательный двухнедельный карантин в Риге, который соблюдали все команды-участницы континентального форума. В данный...
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