Источник материала: БT

Кому-то исправить стрелковое ложе, кому-то восстановиться морально, но задача у всех - улучшить стрелковые показатели, ведь функционально в минувшем сезоне состав команды себя продемонстрировал на высоком уровне. Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку в Раубичах в рамках первого предсезонного сбора. Летом - выезд на высокогорные тренировки, которых в прошлом году так не хватало.





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