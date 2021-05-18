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Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку в Раубичах в рамках первого предсезонного сбора

18.05.2021 16:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кому-то исправить стрелковое ложе, кому-то восстановиться морально, но задача у всех - улучшить стрелковые показатели, ведь функционально в минувшем сезоне состав команды себя продемонстрировал на высоком уровне. Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку в Раубичах в рамках первого предсезонного сбора. Летом - выезд на высокогорные тренировки, которых в прошлом году так не хватало. 


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Кому-то исправить стрелковое ложе, кому-то восстановиться морально, но задача у всех - улучшить стрелковые показатели, ведь функционально в минувшем сезоне состав...
 
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