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А. Саснович сыграет во втором круге на теннисном турнире в Белграде

19.05.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Наша Александра Саснович сегодня сыграет во втором круге теннисного турнира серии WTA в Белграде. Призовой фонд соревнований - 235 тысяч долларов. В соперницах 172-я ракетка мира - испанка Кристина Буча. Она на старте квалификации выбила из борьбы белоруску Юлию Готовко. Поэтому сегодня должен быть реванш. Матч начнется в районе 14:30. Трансляцию турнира ведет Белтелерадиокомпания. 


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Наша Александра Саснович сегодня сыграет во втором круге теннисного турнира серии WTA в Белграде. Призовой фонд соревнований - 235 тысяч долларов. В соперницах 172-я...
 
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