А. Саснович сыграет во втором круге на теннисном турнире в Белграде

Источник материала: БT

Наша Александра Саснович сегодня сыграет во втором круге теннисного турнира серии WTA в Белграде. Призовой фонд соревнований - 235 тысяч долларов. В соперницах 172-я ракетка мира - испанка Кристина Буча. Она на старте квалификации выбила из борьбы белоруску Юлию Готовко. Поэтому сегодня должен быть реванш. Матч начнется в районе 14:30. Трансляцию турнира ведет Белтелерадиокомпания.





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