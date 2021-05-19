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А. Саснович сыграет во втором круге на теннисном турнире в Белграде
19.05.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Наша Александра Саснович сегодня сыграет во втором круге теннисного турнира серии WTA в Белграде. Призовой фонд соревнований - 235 тысяч долларов. В соперницах 172-я ракетка мира - испанка Кристина Буча. Она на старте квалификации выбила из борьбы белоруску Юлию Готовко. Поэтому сегодня должен быть реванш. Матч начнется в районе 14:30. Трансляцию турнира ведет Белтелерадиокомпания.
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Наша Александра Саснович сегодня сыграет во втором круге теннисного турнира серии WTA в Белграде. Призовой фонд соревнований - 235 тысяч долларов. В соперницах 172-я...
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