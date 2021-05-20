Умер заслуженный тренер СССР и России по биатлону Привалов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Легендарный ветеран мирового биатлона, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов умер на 88-м году жизни, такая информация размещена на странице в Facebook Союза биатлонистов России.

Как стало известно, с вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Так как все родственники были за городом, вскрыть дверь квартиры удалось лишь в среду вечером, где его обнаружили мертвым.

За свою спортивную карьеру Привалов дважды становился призером Олимпиад в индивидуальной гонке на 20 километров (бронзовая награда Игры-1960 и серебряная медаль Олимпиады-1964).

Старшим и главным тренером мужской сборной СССР Привалов работал с 1966-го по 1991-й год. На Играх-1994 был старшим тренером женской команды России.

Привалов дважды награжден орденом "Знак Почета", орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями - "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть". Являлся заслуженным мастером спорта СССР, а также - заслуженным тренером СССР и России.

Похоронят легендарного спортсмена и тренера в субботу на Востряковском кладбище в Москве.

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