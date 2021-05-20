ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер заслуженный тренер СССР и России по биатлону Привалов

20.05.2021 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Легендарный ветеран мирового биатлона, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов умер на 88-м году жизни, такая информация размещена на странице в Facebook Союза биатлонистов России.

Как стало известно, с вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Так как все родственники были за городом, вскрыть дверь квартиры удалось лишь в среду вечером, где его обнаружили мертвым.

За свою спортивную карьеру Привалов дважды становился призером Олимпиад в индивидуальной гонке на 20 километров (бронзовая награда Игры-1960 и серебряная медаль Олимпиады-1964).

Старшим и главным тренером мужской сборной СССР Привалов работал с 1966-го по 1991-й год. На Играх-1994 был старшим тренером женской команды России.

Привалов дважды награжден орденом "Знак Почета", орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями - "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть". Являлся заслуженным мастером спорта СССР, а также - заслуженным тренером СССР и России.

Похоронят легендарного спортсмена и тренера в субботу на Востряковском кладбище в Москве.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С именем Александра Привалова связано развитие мирового биатлона, а также ярчайшие победы советских и российских атлетов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минспорта хочет вернуть в Беларусь отмененный этап Кубка мира по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by