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А. Шкурдай показала 11-й результат в полуфинале чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине
20.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Лидер женской сборной Беларуси по плаванию Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Белоруска показала 11-й результат. У мужчин на "полтиннике" баттерфляем на 11-й и 12-й позициях соответственно отбор прошли Евгений Цуркин и Григорий Пекарский. В комбинированной смешанной эстафете сборная Беларуси не пробилась в решающий заплыв.
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Лидер женской сборной Беларуси по плаванию Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Белоруска показала...
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