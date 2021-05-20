ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Шкурдай показала 11-й результат в полуфинале чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине

20.05.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Лидер женской сборной Беларуси по плаванию Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Белоруска показала 11-й результат. У мужчин на "полтиннике" баттерфляем на 11-й и 12-й позициях соответственно отбор прошли Евгений Цуркин и Григорий Пекарский. В комбинированной смешанной эстафете сборная Беларуси не пробилась в решающий заплыв. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер женской сборной Беларуси по плаванию Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Белоруска показала...
 
Новости дня
Новости спорта
 
А. Саснович сегодня сыграет в четвертьфинале турнира в Белграде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by